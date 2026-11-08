Endrick chiama Modrić sui social: il Milan è pronto in prima linea, la situazione verso gennaio

Il mercato invernale sarà fondamentale per il Milan: i rossoneri continuano a sognare il colpo Endrick per l'attacco di Ruben Amorim. È arrivato anche un indizio social: il brasiliano ha postato su X un suo video mentre segnava un gol in allenamento con l'esterno citando Luka Modrić, maestro dei colpi d'esterno. Ecco il video.

Le parole di José Mourinho sul futuro di Endrick

"Di Endrick ho parlato. Quando mi hanno chiesto se la Roma potesse prenderlo in prestito, ho risposto che era impossibile. Impossibile perché conosco il suo talento e so quello che può dare".

Ovviamente la speranza dei tifosi è che il croato possa mettere una buona parola per farlo arrivare al Milan, ma qual è il punto della situazione a oggi?José Mourinho, allenatore del Real Madrid, ha parlato a Prime Video al termine della gara di Champions League vinta per 4-3 in rimonta contro la Roma. Spazio anche a Endrick, che è entrato nella ripresa trovando anche la rete:

Sarà molto difficile per il Diavolo pensare a una possibile operazione per il talento brasiliano a gennaio se la posizione dell'allenatore dei blancos non dovesse cambiare nelle prossime settimane. Ricordiamo anche quanto detto da Alan Redmond, Global Head of Football di Roc Nation Sports International (agenzia che gestisce, tra gli altri, anche Endrick) ad "Adnkronos":

"Non credo che si muoverà. Milan e Roma sono fantastici, ma non penso che andrà a giocare da altre parti".

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Le caratteristiche di Endrick e il piano di Gerry Cardinale

Sarebbe un peccato per il Milan visto che il brasiliano sarebbe un colpo davvero ideale per l'attacco di Ruben Amorim, visto che può giocare come esterno di destra (o trequartista) o prima punta ruotandosi con Ramos e Camarda. A livello di caratteristiche,: bravissimo nel breve e nel dribbling, sa creare pericoli e superiorità numerica nell'uno contro uno, sa trovare la profondità ed è letale in area di rigore sia con il sinistro sia di testa. Tutte qualità fortemente volute da Amorim.

Endrick resta uno dei pallini di Gerry Cardinale e il Milan si è già posizionato nel caso in cui il Real Madrid dovesse aprire alla cessione. Ovviamente si parlerebbe di un prestito: per il Diavolo potrebbe essere l'ideale inserire un diritto di riscatto con contro-diritto di riscatto a favore del Real, per avere comunque un ritorno economico nell'operazione. Su cosa può contare il Milan? Sul poco minutaggio di Endrick: solo 100 minuti totali giocati in questa stagione nel campionato spagnolo e 56 minuti in Champions League.