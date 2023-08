Calciomercato Milan – Singo lascia la Serie A: ad un passo dal Monaco

Come riportato da Fabrizio Romano, il terzino del Torino, Wilfried Singo, sembra essere ad un passo dal trasferimento al Monaco

Protagonista di vari rumors di mercato, Wilfried Singo sembra essere pronto a lasciare la Serie A. Il terzino del Torino era stato messo al centro di alcuni scambi, come quello con l'Atalanta per Soppy o quello con il Milan per Messias, ma a quanto pare nel suo futuro vi sarà la Francia.