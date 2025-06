Calciomercato Milan, Moretto: “Simic costa 15 milioni”. Ecco a chi piace

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha parlato anche del futuro del centrale serbo Jan-Carlo Simic, ex Milan. Torna subito in Italia?

Jan-Carlo Simic, classe 2005, difensore centrale serbo di origine tedesca trasferitosi nell'ultimo calciomercato estivo dal Milan all'Anderlecht per 3 milioni di euro più il 20% di un'eventuale, futura rivendita. Il giovane difensore potrebbe cambiare subito squadra e potrebbe tornare in Serie A.