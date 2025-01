Simon Kjaer ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Dopo l’addio al Milan la scorsa stagione e diversi mesi in attesa di un nuovo progetto, il difensore danese ha scelto di fermarsi. Leader carismatico del Milan e della nazionale danese (128 presenze), Kjaer lascia un’eredità importante, sia come giocatore che come uomo.