Calciomercato Milan – Simakan, ritorno di fiamma: il prezzo sale / News

Calciomercato Milan, Simakan a gennaio?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nella parte finale della scorsa sessione di mercato, il Milan ha cercato con insistenza un difensore centrale. Una priorità che la dirigenza rossonera non è riuscita a concretizzare in un vero acquisto nonostante i tanti profili sondati. All’epoca, tra fine settembre e inizio ottobre, il Diavolo aveva a che fare con diverse grande nel reparto arretrato. L’infortunio di Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio, insieme alle positività di Matteo Gabbia e Leo Duarte, avevano decimato al minimo le scelte di Stefano Pioli. Adesso, a distanza di due mesi, la situazione si è completamente ribaltata, con tutti i centrali ritornati a disposizione. Per ultimo Musacchio, che sta lavorando con il gruppo da diversi giorni.

Nonostante ciò, però, il Milan può ritornare con forza su Mohamed Simakan, difensore dello Strasburgo, per il quale il club ha offerto 12 milioni di euro più 3 di bonus. L’affare però non si è concretizzato. Secondo quanto riferisce ‘Le 10 Sport’, il Diavolo può nuovamente tentare l’assalto per il giocatore a gennaio con un problema in più: il prezzo. Il portale francese riporta che si dovrà andare ben oltre ai 15 milioni offerti in precedenza. Ritorno di fiamma per un giovane talento del Real Madrid >>>