Calciomercato Milan – Dalla Spagna: occasione dal Real Madrid / News

Ultime Notizie Mercato Milan: Maldini punta Mariano Diaz

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Come sempre, i protagonisti nel calcio sono gli attaccanti. Quei giocatori in grado di fare la differenza con una giocata che può valere il gol decisivo. Il Milan lo sa bene, visto che si gode Zlatan Ibrahimovic, centravanti svedese classe 1981, ma che continua a stupire ogni giorno che passa. Tuttavia gli impegni sono tanti e ravvicinati e Ibra ha manifestato un po’ di stanchezza. Ecco perché Paolo Maldini sta cercando qualcuno che possa fargli da vice.

Potrebbe così tornare di moda un giocatore già accostato in passato al Milan, ovvero Mariano Diaz. Come noto, l’asse di mercato con il Real Madrid è sempre molto caldo e i rapporti sono ottimi. I rossoneri hanno già concluso diverse operazioni con le Merengues e, in più, hanno ancora in corso i colloqui per Brahim Diaz, quasi omonimo. Mariano, spagnolo classe 1993, è rimasto al Real per giocarsi le proprie carte, ma non ha convinto e sta trovando poco spazio.

Ecco perché l’ipotesi più probabile diventa la cessione già a gennaio. Sergio Ramos, capitano della squadra, lo ha spinto a cercare fortuna altrove e potrebbe anche averlo consigliato a Maldini, con cui ha un ottimo rapporto e si parla spesso (chissà, forse anche di mercato…). Mariano Diaz però potrebbe anche tornare al Lione, dove ha giocato molto bene nel 2017/18. Il Milan lo segue con attenzione, pronto eventualmente a cogliere l’occasione. Il costo sarebbe non troppo alto, circa 12 milioni. Una cifra assolutamente alla portata e adeguata a un giocatore che dovrebbe fare da vice Ibra. Sarà lui?

