Calciomercato Milan – A gennaio arriva un vice Ibrahimovic / News

Ultime Notizie Mercato Milan: Jovic o Malen come vice Ibra

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Una sosta al momento giusto. Lo ha detto lo stesso Zlatan Ibrahimovic che la stanchezza stava iniziando a farsi sentire, soprattutto psicologicamente parlando, e che questa pausa gli servirà molto. Lo svedese è pronto a tornare al massimo, ma se dopo questo periodo è “già” stanco, da qui a Natale, quando si giocherà davvero sempre ogni tre giorni, è impensabile che possa essere sempre in campo. Ecco perché, nonostante le grandi prestazioni, la massima affidabilità e la grande fiducia in lui, il Milan sta iniziando a pensare a un vice per gennaio, qualcuno che possa dargli fiato.

Torna di moda il nome di Donyelle Malen, olandese classe 1999 del PSV Eindhoven. Gestito da Mino Raiola, sarebbe perfetto per crescere vicino a Ibra: talento da vendere e poche pretese di titolarità. La valutazione è alta, 25 milioni. Così come abbastanza alto per un vice potrebbe essere l’ingaggio. Discorso simile per Luka Jovic, attaccante seguito e accostato da tempo ai rossoneri. Il serbo classe 1997 del Real Madrid non ha spazio e potrebbe partire in prestito, ma anche per lui c’è da superare l’ostacolo ingaggio.

Due grandi nomi, che coprirebbero il Milan anche quando Ibra lascerà definitivamente. Per ora lo svedese deve stringere i denti e provare a giocarne il più possibile. Fino a gennaio, per il resto, il Milan dovrà cercare soluzioni interne, scrive il Corriere dello Sport. Una di queste è sicuramente Ante Rebic, che ha dimostrato di poter fare il centravanti prima di infortunarsi al gomito. Ovviamente caratteristiche diverse per il croato rispetto a Ibra, ma il Milan ha grandi variabili nel modo di attaccare. L’altra possibilità è Rafael Leao, anche lui fruttuoso da prima punta. Infine, c’è Lorenzo Colombo. Giovanissimo attaccante, ha fatto bene in avvio di stagione, ma è poi pian piano scomparso (anche perché sono rientrati via via tutti quanti). Potrebbe però tornare utile. Di certo se arrivasse un nuovo vice Ibra, lui potrebbe partire in prestito.

