Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Doccia gelata per Thauvin” | News

Calciomercato Milan News: Thauvin resta a Marsiglia?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan di Stefano Pioli è alla ricerca di un ulteriore rinforzo nel settore degli esterni d’attacco. Considerando lo scarso stato di forma di Samu Castillejo, che ha due-tre richieste nella Liga spagnola, il Milan medita di effettuare un acquisto nel settore già nel calciomercato di gennaio. E Florian Thauvin è il nome cerchiato in rosso sulla lista dei dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara.

Classe 1993, esterno offensivo francese di piede sinistro, Thauvin, che ama giocare largo a destra (sarebbe un elemento perfetto nel 4-2-3-1 di Pioli), andrà in scadenza di contratto con l’Olympique Marsiglia il prossimo 30 giugno 2021. Il Milan, già da tempo, ha preso contatti con il suo entourage, avanzando una prima proposta contrattuale al numero 26 dell’OM. Un contratto fino al 30 giugno 2024 con uno stipendio di 3, massimo 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Thauvin, che pure è molto interessato alla proposta del Diavolo, ne vorrebbe 5. Le parti continuano a tenersi in contatto, si aggiornano. Anche per capire se e quando, eventualmente, Thauvin potrebbe approdare in rossonero. Se il calciatore transalpino, infatti, firmasse per il Milan nel calciomercato di gennaio, i rossoneri dovrebbero pagare il cartellino all’Olympique Marsiglia. In tal caso, verrebbero girati ai francesi i proventi della cessione, come detto, di Castillejo.

Nel caso in cui, invece, il giocatore andasse a parametro zero, Thauvin-Milan si concretizzerebbe nel calciomercato estivo 2021. Sul giocatore, in grado di fornire un discreto quantitativo di gol ed assist stagionali, c’è anche la concorrenza di più di qualche squadra nella Premier League inglese, dove lui ha già giocato indossando (con scarsa fortuna), la maglia del Newcastle United. In più, piace anche al Siviglia. Gli andalusi vogliono Castillejo o Thauvin: le strade con il Milan, giocoforza, si incroceranno.

Bisognerà però attenzione perché, secondo quanto riferito nelle ultime ore da ‘Téléfoot‘, in Francia, per il Milan potrebbe arrivare presto una vera e propria doccia gelata. L’OM, infatti, starebbe avviando i contatti con l’entourage di Thauvin per provare a rinnovare il contratto del suo gioiello. Un risvolto davvero sorprendente qualora Thauvin, fin qui sembrato davvero restio ad ascoltare le proposte del suo attuale club, dovesse anche solo sedersi al tavolo delle trattative in Costa Azzurra. Il Milan aspetta di capire l’evoluzione della vicenda. Pronto, eventualmente, a virare su altri obiettivi.

