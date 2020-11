Calciomercato Milan – Thauvin, ostacolo ingaggio: spara altissimo | News

Calciomercato Milan: Thauvin sempre nel mirino del Diavolo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan continua a monitorare, con un certo interesse, Florian Thauvin. L’esterno offensivo dell’Olympique Marsiglia, classe 1993, rifiuta, infatti, di prolungare il suo contratto con il club francese. Il suo obiettivo è quello di svincolarsi sul mercato, a parametro zero, dal prossimo 1° luglio 2021.

Il Milan, che tiene d’occhio la sua situazione, ha già avuto un contatto con il suo entourage ed il calciatore sarebbe interessato ad approdare in rossonero. Però, come riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, c’è un grande ostacolo alla felice conclusione della trattativa tra il Diavolo ed il numero 26 transalpino.

Gli agenti di Thauvin, infatti, per approdare al Milan nel calciomercato estivo 2021, chiedono un contratto di tre anni, fino al 30 giugno 2024, per un ingaggio di ben 5 milioni di euro netti a stagione. Al momento, la richiesta è ritenuta eccessiva dal club di Via Aldo Rossi. Il Milan, al massimo, si spinge a 3 milioni di euro netti l’anno per tre stagioni.

Il discorso, però, potrebbe cambiare, secondo il quotidiano romano, qualora il Diavolo vendesse un calciatore nella stessa zona di campo a gennaio. Si parla, infatti, di un interesse del Siviglia per Samu Castillejo: in caso di cessione del numero 7 iberico, il Milan anticiperebbe l’arrivo di Thauvin dall’OM.

Il club rossonero girerebbe i soldi ottenuti dalla partenza di Castillejo per rilevarne il cartellino dai francesi. Sempre ferma restando, però, la richiesta di uno sconto ai 5 milioni di euro netti l'anno desiderati dal calciatore nel suo prossimo contratto.