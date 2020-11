CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 13 novembre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 13 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in copertina, apre con quanto successo durante Turchia-Croazia 3-3. Il difensore croato Domagoj Vida è sceso in campo con il CoVid_19, salvo poi essere sostituito al 45′. Ora tremano tanti calciatori di Serie A, a rischio contagio. Tra questi il milanista Hakan Çalhanoğlu.

In alto, sotto la testata, le polemiche che coinvolgono l’Inter e due dei suoi calciatori. Si tratta di Christian Eriksen (Danimarca) e Alexis Sánchez (Cile), entrambi attualmente in Nazionale. E mentre in Cina lo Jiangsu Suning festeggia la vittoria del suo primo campionato, i giocatori della Lazio saranno chiamati dalla Procura Federale per rispondere del caso tamponi.

