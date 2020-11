Calciomercato Milan – Difficile arrivare a Thauvin: il motivo | News

Calciomercato Milan: piace Thauvin, ma è molto caro …

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Florian Thauvin, come noto, è un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo. Lo ha ricordato ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. L’esterno offensivo francese, classe 1993, si svincolerà a parametro zero dall’Olympique Marsiglia dal prossimo 1° luglio 2021.

Thauvin, pertanto, potrebbe rappresentare un ottimo innesto nel Milan di Stefano Pioli, a maggior ragione se, come sembra leggendo l’edizione odierna del quotidiano torinese, il Diavolo sarà costretto a salutare Hakan Calhanoglu con le stesse modalità.

Sarà difficile, per il Milan, mettere, però, le mani su Thauvin. Il numero 26 dell'OM, infatti, chiede un ingaggio di ben 5 milioni di euro netti a stagione. Troppi per il Milan che, nella fattispecie, avrebbe offerto a Thauvin un contratto triennale da 3 milioni di euro netti l'anno.