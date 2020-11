TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 13 novembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, venerdì 13 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan

.’Tuttosport‘ oggi in edicola dedica la sua prima pagina all’intervista esclusiva con Weston McKennie, centrocampista americano della Juventus. In alto, sotto la testata, si parla di Tommaso Pobega, centrocampista del Milan in prestito allo Spezia, autore di una doppietta ieri con l’Italia Under 21.

Nei riquadri laterali, quindi, si parla di calciomercato del Torino: pronto un nuovo assalto a Lucas Torreira, che sta giocando poco nell’Atlético Madrid. Il regista uruguaiano può arrivare in granata con la formula del prestito. Inter, va k.o. in Nazionale il cileno Alexis Sánchez: bufera tra il club nerazzurro e la Federazione sudamericana.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>