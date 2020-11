Calciomercato Milan – Thauvin, inserimento del Siviglia: le ultime | News

Calciomercato Milan, Thauvin tra rossoneri e Siviglia

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Importanti aggiornamenti su Florian Thauvin dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘. L’esterno offensivo francese, classe 1993, nei prossimi giorni infatti prenderà una decisione. Thauvin deciderà se rimanere all’Olympique Marsiglia, suo attuale club, fino alla fine della stagione oppure se andare via nel corso del calciomercato di gennaio.

Nel primo caso, andrebbe via a costo zero (il suo contratto scadrà il 30 giugno 2021). Nel secondo caso, invece, l’OM dovrebbe accordarsi con un altro club per una cessione del cartellino di Thauvin a titolo definitivo per una cifra di massimo 3-4 milioni di euro. Il Milan, ha riferito ‘TMW‘, è la prima scelta di Thauvin. Sul piatto del suo entourage c’è già un’offerta di contratto fino al 30 giugno 2025 per un ingaggio di 2,8 milioni di euro netti a stagione.

Nelle ultime ore, però, sul calciatore transalpino si è inserito il Siviglia. Il club andaluso offre più dei rossoneri e, pertanto, si è portato in pole position nella corsa a Thauvin. I prossimi giorni saranno forieri di ulteriori notizie. Il Diavolo resta in attesa di capire le intenzioni di Thauvin prima di buttarsi, eventualmente, su altri profili. CALCIOMERCATO MILAN, IN INGHILTERRA DANNO I ROSSONERI FAVORITI SU UN TOP PLAYER >>>