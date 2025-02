Calciomercato Milan, si pensa già a giugno: svelati i due grandi obiettivi

Quello del Milan è stato uno dei mercati invernali più produttivi di sempre, ma i rossoneri guardano già a giugno, quando saranno due i grandi obiettivi da portare alla corte di Sérgio Conceicao. Nonostante, infatti, il Diavolo sia stata la squadra forse più attiva tra le big e probabilmente anche in Serie A, ci sono un paio di colpi che possono dare ulteriore slancio alla rosa. E per cui senza dubbio si è fatto un tentativo anche nelle ultime settimane. Poi, a causa di circostanze non favorevoli, non si è affondato il colpo, ma questi automaticamente diventano caldi per l'estate.