Calciomercato Milan, si monitora anche De Cuyper: ecco quanto costa

Maxim De Cuyper, terzino sinistro del Bruges, può tornare in orbita Milan per questo calciomercato estivo. A prescindere da Theo Hernández

In attesa di capire che ne sarà di Theo Hernández, il Milan - a prescindere dal futuro del terzino sinistro francese - sta cercando, per questa sessione estiva di calciomercato, un altro interprete del ruolo: secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, oltre a Junior Firpo, in scadenza di contratto con il Leeds United, il Diavolo sta monitorando da mesi Maxim De Cuyper.