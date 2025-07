Calciomercato Milan, si lavora alle cessioni: le ultime novità

Sono tanti i giocatori che non rientrerebbero più nel progetto Milan di Massimiliano Allegri. Tante cessioni in questo calciomercato

Sono tanti i giocatori che non rientrerebbero più nel progetto Milan di Massimiliano Allegri. Per questo, la dirigenza rossonera, dovrà lavorare duramente anche per quanto riguarda le uscite estive che potrebbero essere molte e in tutti i reparti. Ne parla anche 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan, tanti in partenza: Adli, Musah e non solo. Le ultime

Adli, si legge, avrebbe al momento rifiutato il trasferimento in Qatar, ma si starebbe lavorando per una possibile cessione in Russia. Secondo la rosea non sarebbe facile accettare. Per quanto riguarda Noah Okafor, ci sarebbe la richiesta del Besiktas, ma sarebbe a prezzo di saldo.