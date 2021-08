Calciomercato Milan – Si fa difficile per Ziyech: il motivo

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Hakim Ziyech, classe 1993, piace molto ai rossoneri per la trequarti. Ma il Chelsea è un osso duro

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, sta cercando un trequartista di qualità. Hakim Ziyech, classe 1993, marocchino di passaporto olandese di proprietà del Chelsea, piace moltissimo al club rossonero. Sarebbe lui, in linea teorica, la prima scelta per sostituire Hakan Calhanoglu, trasferitosi all'Inter a parametro zero. Classe, qualità ed esperienza le caratteristiche dell'ex giocatore dell'Ajax.