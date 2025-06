Calciomercato Milan, sì di Theo Hernández all’Atlético Madrid: si tratta

Theo Hernández potrebbe andare via dal Milan in questo calciomercato estivo per tornare all'Atlético Madrid, club in cui è cresciuto

Theo, in scadenza di contratto con il Milan il 30 giugno 2026, ha due strade davanti a sé, considerando che il rinnovo del suo accordo con il club di Via Aldo Rossi non arriverà: o andare via in questa sessione di calciomercato, oppure rimanere un'altra stagione in rossonero per poi andare via a parametro zero.