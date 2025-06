Il calciomercato estivo è partito e il Milan, in questa prima finestra, conclusasi ieri, è stato protagonista soprattutto in uscita. Questo per la cessione a titolo definitivo di Pierre Kalulu alla Juventus, dopo il prestito dell'ultima stagione, ma anche e soprattutto di quella di Tijjani Reijnders al Manchester City. Sistemato il bilancio 2025, ora in largo attivo, per il Diavolo è tempo di tuffarsi anche nelle operazioni in entrata. È tanto il lavoro, infatti, che attende il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri. Specialmente nel reparto d'attacco. PROSSIMA SCHEDA