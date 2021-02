Calciomercato Milan – Sergio Ramos lascia Madrid. Le ultime | News

Calciomercato Milan: Sergio Ramos lascia il Real Madrid

Il calciomercato invernale del Milan è terminato da diversi giorni, ma i tifosi continuano a sognare Sergio Ramos. Nelle settimane scorse, il noto giornalista Paolo Condò, aveva lanciato una bomba di mercato proprio sul difensore centrale. Ecco cosa aveva detto: “Un amico di Madrid mi ha rivelato che Sergio Ramos non rimarrà al Real Madrid. Se Maldini lo chiamasse di persone, lui ci penserebbe seriamente a un trasferimento al Milan. Per Ramos sarebbe un grande onore giocare nella squadra rossonera. Ho girato l’informazione e da ambienti vicini alla dirigenza del Milan ho saputo che un sondaggio esplorativo è stato effettuato, ma le pretese economiche sono fuori mercato“.

La voce era rimasta tale, ma in Spagna si continua comunque a parlare del futuro del capitano del Real Madrid. Alcuni sostengono che Sergio Ramos non abbia ancora deciso il suo futuro, mentre altri spiegano che lascerà i blancos al termine della stagione. Tra questi il giornalista Siro Lopez, che, intervenuto a El Golazo de Gol ha spiegato che l’addio di Ramos è praticamente certo.

Vedremo cosa succederà, anche perchè Sergio Ramos ha un contratto in scadenza nel giugno 2021. E' anche vero, però, che l'ingaggio dello spagnolo è fuori portata per i rossoneri, così come per la Juventus. Al momento il Psg sembra essere favorito, ma attenzione anche al Manchester City e al Manchester United. Resta il fatto che Maldini e l'idolo di Ramos e chissà che una sua telefonata non possa cambiare le carte in tavola, ovviamente unita aCa una grossa riduzione dell'ingaggio. Insomma, il sogno Sergio Ramos non ancora completamente svanito.