Milan: segnali per van Dijk! Endrick pallino di Cardinale. Per Tresoldi richieste altissime

Tutte le notizie di calciomercato del Milan di oggi: l'offerta per il rinnovo di Rabiot, la pista Endrick per gennaio, il muro su Tresoldi e Virgil van Dijk
Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027
Siamo in un momento di pausa per le partite delle nazionali e il focus si sposta inevitabilmente sul mercato del Milan: voci sul possibile colpo van Dijk. Tresoldi: ecco la possibile richiesta del Bruges. Rinnovo Adrien Rabiot: l'offerta del Milan e la situazione. Endrick resta un pallino di Cardinale. PianetaMilan raccoglie le notizie più importanti e interessanti della mattinata sui rossoneri e le analizza per voi.
Per Tresoldi muro importante del BrugesCome scrive "Tuttosport" in estate la Roma aveva provato l'approccio per Tresoldi offrendo 40 milioni, con il club belga che rifiutò. Per gennaio il Bruges non si siederebbe neanche al tavolo delle trattative per offerte inferiori a 60 milioni di euro con la speranza di un'asta in vista della prossima estate.
Sì, perché oltre al Milan ci sarebbero big europee come Arsenal e Atlético Madrid. I rossoneri conoscono bene la tenacia del Bruges sul mercato: come non ricordare le lunghissime trattative per De Ketelaere e Jashari. Cifra molto importante quella richiesta dal club belga: l'operazione potrebbe anche essere posticipata all'estate.
Visto che Camarda va verso il prestito a gennaio, i rossoneri dovranno cercare una nuova prima punta. Amorim non può concludere la stagione con il solo Ramos come attaccante. Vedremo se l'arrivo di Markus Krösche come nuovo "head of football" del club cambierà i possibili obiettivi.
Rabiot verso il rinnovoPer Rabiot, scrive "Il Corriere dello Sport", è già sul tavolo una proposta di prolungamento con adeguamento di stipendio: dal 2028 con opzione unilaterale per il 2029 si passerebbe al 2030 con un aumento di ingaggio dai 3,5 milioni di euro attuali ai 5 milioni di euro più bonus. Il francese ne discuterà presto con la madre-agente Véronique, con la volontà chiara di restare al Milan.
Il francese è determinante e con il nuovo modo di giocare con Amorim sta volando. Ecco le sue statistiche in Serie A dal sito Sofascore:
- Presenze: 9.
- Partite da titolare: 7.
- Gol: 5.
- Expected goals (xG): 1,46.
- Frequenza gol: 133 min.
- Percentuale realizzativa: 42%.
- Assist: 4.
- Expected assists (xA): 0,82.
- Tocchi per partita: 57,6.
- Grandi occasioni create: 3.
- Passaggi riusciti per partita: 40,1 (87%).
- Palloni recuperati per partita: 2,9.
- Duelli totali vinti per partita: 3,2 (57%).
Endrick pallino di CardinaleIl giornalista Carlo Pellegatti ha parlato su "YouTube" dell'obiettivo per l'attacco del Milan ovvero Endrick del Real Madrid:
"Capitolo Endrick, il Milan ci proverà anche se non è facile. È un pallino di Cardinale. C'è la concorrenza importante della Roma. Endrick, da quello che so io, vorrebbe venire in Italia. Su Endrick monitoro la situazione. Endrick potrebbe essere un colpo per gennaio, van Dijk no".
Il brasiliano potrebbe essere un elemento tattico perfetto a metà stagione: può giocare prima punta alternativa a Ramos, oppure come esterno e come trequartista/mezzapunta. Con il Real Madrid ha giocato finora molto poco: 85 minuti in campionato con zero gol e zero assist e 56 minuti in Champions League con un gol e un assist. Per il Milan di Amorim potrebbe essere veramente la tessera mancante del puzzle offensivo.
Van Dijk, segnali per il DiavoloOcchio al profilo di Virgil in vista della prossima stagione, visto che il suo contratto in essere con il Liverpool è in scadenza a giugno 2027. Per la prima volta, come sottolinea "La Gazzetta dello Sport", l'olandese ha messo in discussione il suo futuro con la maglia dei reds:
"Il rinnovo? Se ci sarà bene, altrimenti andrò altrove".
Come scrive la rosea Gerry Cardinale stravede da sempre per van Dijk e la situazione già da gennaio potrebbe essere interessante senza rinnovo, visto che l'olandese potrebbe firmare con chi vuole in vista delle prossime stagioni. Oltre al Milan ci potrebbero essere le squadre turche ovvero Galatasaray, Fenerbahçe e Trabzonspor.
Scegliere il Diavolo potrebbe garantire all'olandese un campionato competitivo, ma i rossoneri dovranno lavorare sul contratto: ricordiamo che van Dijk guadagna 7,4 milioni di euro netti (13,4 lordi). Dovrà rinunciare a buona parte del suo attuale stipendio per giocare in Italia. Per il Milan potrebbe essere un colpo pesantissimo, un po' com'è stato Modrić per il centrocampo.
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