Milan: segnali per van Dijk! Endrick pallino di Cardinale. Per Tresoldi richieste altissime

Siamo in un momento di pausa per le partite delle nazionali e il focus si sposta inevitabilmente sul mercato del Milan: voci sul possibile colpo van Dijk. Tresoldi: ecco la possibile richiesta del Bruges. Rinnovo Adrien Rabiot: l'offerta del Milan e la situazione. Endrick resta un pallino di Cardinale. PianetaMilan raccoglie le notizie più importanti e interessanti della mattinata sui rossoneri e le analizza per voi.

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Per Tresoldi muro importante del Bruges

Come scrive "Tuttosport" in estate laaveva provato l'approccio per Tresoldi offrendo, con il club belga che rifiutò. Per gennaio il Bruges non si siederebbe neanche al tavolo delle trattative per offerte inferiori acon la speranza di un'asta in vista della prossima estate.

Sì, perché oltre al Milan ci sarebbero big europee come Arsenal e Atlético Madrid. I rossoneri conoscono bene la tenacia del Bruges sul mercato: come non ricordare le lunghissime trattative per De Ketelaere e Jashari. Cifra molto importante quella richiesta dal club belga: l'operazione potrebbe anche essere posticipata all'estate.

Visto che Camarda va verso il prestito a gennaio, i rossoneri dovranno cercare una nuova prima punta. Amorim non può concludere la stagione con il solo Ramos come attaccante. Vedremo se l'arrivo di Markus Krösche come nuovo "head of football" del club cambierà i possibili obiettivi.

Rabiot verso il rinnovo

Per Rabiot, scrive "Il Corriere dello Sport", è già sul tavolo una proposta di prolungamento con adeguamento di stipendio: dalcon opzione unilaterale per ilsi passerebbe alcon un aumento di ingaggio daiattuali ai. Il francese ne discuterà presto con la madre-agente, con la volontà chiara di restare al Milan.

Il francese è determinante e con il nuovo modo di giocare con Amorim sta volando. Ecco le sue statistiche in Serie A dal sito Sofascore:

Presenze: 9.

9. Partite da titolare: 7.

7. Gol: 5.

5. Expected goals (xG): 1,46.

1,46. Frequenza gol: 133 min.

133 min. Percentuale realizzativa: 42%.

42%. Assist: 4.

4. Expected assists (xA): 0,82.

0,82. Tocchi per partita: 57,6.

57,6. Grandi occasioni create: 3.

3. Passaggi riusciti per partita: 40,1 (87%).

40,1 (87%). Palloni recuperati per partita: 2,9.

2,9. Duelli totali vinti per partita: 3,2 (57%).

Endrick pallino di Cardinale

"Capitolo Endrick, il Milan ci proverà anche se non è facile. È un pallino di Cardinale. C'è la concorrenza importante della Roma. Endrick, da quello che so io, vorrebbe venire in Italia. Su Endrick monitoro la situazione. Endrick potrebbe essere un colpo per gennaio, van Dijk no".

Il giornalistaha parlato su "YouTube" dell'obiettivo per l'attacco del Milan ovvero Endrick del

Il brasiliano potrebbe essere un elemento tattico perfetto a metà stagione: può giocare prima punta alternativa a Ramos, oppure come esterno e come trequartista/mezzapunta. Con il Real Madrid ha giocato finora molto poco: 85 minuti in campionato con zero gol e zero assist e 56 minuti in Champions League con un gol e un assist. Per il Milan di Amorim potrebbe essere veramente la tessera mancante del puzzle offensivo.

Van Dijk, segnali per il Diavolo

"Il rinnovo? Se ci sarà bene, altrimenti andrò altrove".

Occhio al profilo diin vista della prossima stagione, visto che il suo contratto in essere con ilè in scadenza a. Per la prima volta, come sottolinea "La Gazzetta dello Sport", l'olandese ha messo in discussione il suo futuro con la maglia dei reds:

Come scrive la rosea Gerry Cardinale stravede da sempre per van Dijk e la situazione già da gennaio potrebbe essere interessante senza rinnovo, visto che l'olandese potrebbe firmare con chi vuole in vista delle prossime stagioni. Oltre al Milan ci potrebbero essere le squadre turche ovvero Galatasaray, Fenerbahçe e Trabzonspor.

Scegliere il Diavolo potrebbe garantire all'olandese un campionato competitivo, ma i rossoneri dovranno lavorare sul contratto: ricordiamo che van Dijk guadagna 7,4 milioni di euro netti (13,4 lordi). Dovrà rinunciare a buona parte del suo attuale stipendio per giocare in Italia. Per il Milan potrebbe essere un colpo pesantissimo, un po' com'è stato Modrić per il centrocampo.