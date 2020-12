Calciomercato Milan – Se Sergio Ramos lascia, c’è la fila

CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Sergio Ramos potrebbe essere, clamorosamente, lontano dal Real Madrid. Il capitano spagnolo ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e, al momento, all’orizzonte non c’è il rinnovo. Classe 1986, inizia a essere in là con gli anni. Così, il Real starebbe pensando di liberarsene e sostituirlo con qualche altro elemento. Sergio Ramos vorrebbe rimanere, ma qualora il Real lo mettesse alla porta, ovviamente si guarderebbe attorno. I club interessati non mancano e anche il Milan è vigile. I rossoneri non sono gli unici però ovviamente: piace molto anche alla Juventus, al Paris Saint-Germain e ultimamente si è inserita anche l’Inter Miami di David Backham, ex Real e Milan, che potrebbe offrirgli tanti soldi e un finale di carriera tranquillo.

