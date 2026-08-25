Leão può davvero restare al Milan? Intanto il Galatasaray si è rifatto sotto

Il futuro di Rafael Leão, attaccante esterno del Milan, è al centro di una fitta rete di indiscrezioni di calciomercato che vedono protagonisti gli esperti del settore in merito al suo possibile trasferimento. Le ultime ore si stanno rivelando decisive per il classe 1999 portoghese, con scenari contrastanti che coinvolgono club di Premier League e della Süper Lig turca, mentre si delineano le strategie tattiche del nuovo allenatore rossonero Rúben Amorim.

Il retroscena di Moretto: i motivi del dietrofront dell'Aston Villa

La versione di Schira: il nodo dell'ingaggio e il no di Leão

Lo scenario Amorim e il bivio finale tra Galatasaray e permanenza