Calciomercato Milan – Schira: “Messias vuole rimanere in Italia”

Tra i tanti nomi in uscita dal Milan c'è anche Junior Messias . L'esterno brasiliano, quantomeno nei piani iniziali, non sarebbe stato tra i primi giocatori da piazzare, ma quando diverse squadre si sono interessate a lui il Diavolo avrebbe capito di avere un'ottima occasione per sfoltire la rosa. Sulle sue tracce si sarebbero messe soprattutto Besiktas e Torino .

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira attraverso il proprio profilo 'Twitter', Junior Messias preferirebbe rimanere in Italia in caso di addio al Milan per motivi familiari. Per questo motivo i suoi agenti sarebbero in continuo contatto con il Torino, che ha mostrato interesse per lui. Il tecnico Ivan Juric, tra l'altro, lo avrebbe voluto già 2 anni fa, come ricorda Schira. LEGGI ANCHE: Milan, Kessié ritrova i rossoneri da avversario >>>