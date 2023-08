Milan, chi si rivede: Kessié ritrova i rossoneri da avversario

Chi si rivede

Con i se e con i ma, nel calcio, non si va da nessuna parte. Il rimpianto di Kessié è tutta teoria e fa strano pensare che il futuro del centrocampista ivoriano sia ancora in bilico. Lasciato il Milan per andare al Barcellona e ora, forse, lascerà Barcellona per tornare in Italia. La Juventus è molto interessata al classe '96 e la trattativa appare anche possibile. Intanto, però, i rossoneri lo ritroveranno come avversario e Kessié avrà di fronte una squadra molto diversa da quella che aveva lasciato. Gli addii di Maldini,Ibrahimovic, Tonali e Rebic tolgono alcuni dei protagonisti della cavalcata al 19esimo Scudetto. Un ricambio che porta a una rivoluzione di pedine ma non di gioco, poiché Stefano Pioli è ancora sulla panchina del Milan e l'impronta tattica può essere solo migliorata.