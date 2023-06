Calciomercato Milan – Schira: “Anche i rossoneri interessati a Güler”

Tale clausola, secondo alcuni 'rumors', sarebbe di 17,5 milioni di euro. Güler è un trequartista di piede mancino, in grado di disimpegnarsi anche come esterno destro d'attacco. Nell'ultima stagione, con la squadra gialloblu di Istanbul , ha superato i 1.500' giocati.

6 gol e 7 assist con il Fener nell'ultima stagione

Al suo attivo 35 presenze tra campionato, Europa League e coppe nazionali, con 6 gol e 7 assist all'attivo. Il giocatore nativo di Ankara, per caratteristiche tecniche, prezzo del cartellino, ingaggio e prospettive, rappresenterebbe un gran bell'innesto per il Diavolo. La concorrenza da battere, però, come visto, è davvero tanto folta. Palla a Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. Milan, nome nuovo per la trequarti >>>