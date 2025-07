Calciomercato Milan, Schira: “Con Adli battaglia in corso”

Calciomercato Milan, i rossoneri non hanno ancora finito con le possibili cessioni in questa lunga estate. Sono infatti tanti i giocatori che potrebbero lasciare il Diavolo e che non rientrerebbero nel progetto di Allegri. Tra questi ci sarebbe anche Yacine Adli, centrocampista al rientro dal prestito alla Fiorentina. Nicolò Schira, esperto di calciomercato, fa il punto sul centrocampista francese. Ecco le novità su X.