Calciomercato Milan – Schira: “Bozzolan verso il Perugia in Serie C”

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira, attraverso il proprio profilo 'Twitter', Andrea Bozzolan sarebbe molto vicino al passaggio al Perugia in Serie C. Un'esperienza che senza dubbio potrà farlo crescere, in attesa di avere la giusta occasione con il Milan. LEGGI ANCHE:Milan, derby con l'Inter per un attaccante >>>