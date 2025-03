Mancano due mesi alla conclusione della stagione 2024-2025 ma in casa Milan si pensa già ad impostare il calciomercato estivo. C'è aria di rivoluzione, ma, soprattutto, di rivalsa ai piani alti di Via Aldo Rossi. Dopo un'annata inaspettatamente (?) fallimentare, l'amministratore delegato Giorgio Furlani ha l'ambizione di rilanciare i rossoneri dal punto di vista sportivo, dopo aver lavorato alacremente, nell'ultimo periodo, a fortificarne il monte ricavi dal punto di vista commerciale. Il CEO milanista è al lavoro per concretizzare alcune situazioni in itinere. Vediamole insieme! PROSSIMA SCHEDA