Calciomercato Milan, scambio clamoroso! Via Leao per un big del Barcellona?

La ragione di questa mossa sarebbe da ricercare nella ferma volontà del nuovo allenatore del Milan , Massimiliano Allegri , di portare a Milano Araujo. Il difensore centrale uruguaiano del Barcellona è un pilastro della difesa, avendo rinnovato il suo contratto fino a giugno 2030. Tuttavia, come sottolineato da Mundo Deportivo, il suo accordo prevede una particolare clausola: tra l'1 e il 15 luglio, la clausola rescissoria di Araujo scenderebbe da un miliardo di euro a "soli" 65 milioni. Un'opportunità che il Milan, a quanto pare, non vorrebbe lasciarsi sfuggire, tentando di ingolosire il club spagnolo con un'offerta che includerebbe il cartellino di Leao .

Al momento, la priorità assoluta per la direzione sportiva del Barcellona per il ruolo di esterno sinistro rimane il colombiano Luis Díaz del Liverpool . Tuttavia, la ferma posizione dei Reds nel non voler cedere il loro gioiello spinge i blaugrana a esplorare diverse alternative. Oltre a Leao, la lista stilata dal Barcellona include nomi del calibro di Nico Williams e Marcus Rashford.

In ogni caso, l'acquisizione di uno degli esterni desiderati dal Barcellona sarà strettamente legata a una cessione importante. Senza un'operazione in uscita, il club non avrà il margine necessario nel 'fair play' finanziario per poter tesserare un nuovo grande acquisto, un nodo cruciale che la dirigenza blaugrana dovrà sciogliere nelle prossime settimane per dare forma alla rosa della prossima stagione.