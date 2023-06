Calciomercato Milan – Piace Scamacca, ma occhio anche a Roma e Inter

Qualora gli 'Hammers' lo lasciassero partire in prestito, il Milan potrebbe fare concretamente un pensierino a Scamacca, finito nei radar anche di Roma (il suo ex club, è cresciuto nelle giovanili giallorosse) e Inter . Conteranno, in questa possibile 'partita a tre' per Scamacca, le volontà della società inglese e quelle del giocatore.

In particolare di quest'ultimo, che potrebbe trovarsi nella condizione di dover scegliere tra un trasferimento a titolo definitivo o in prestito: soluzione in partenza non ideale.Il Milan di Furlani: 30 milioni per un colpo >>>