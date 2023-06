Calciomercato Milan – Thuram prima scelta: in settimana la decisione

L'Inter, infatti, ci ha provato a lungo per lui; il Milan si è informato presto, salvo poi passare in seconda fila. Con il cambio radicale, poi, all'interno della dirigenza rossonera, si è modificato anche lo scenario. I nerazzurri hanno smesso di chiamare, mentre i rossoneri per lui stanno insistendo molto.

Il Diavolo pensa di essergli entrato in testa ed è fiducioso

Per Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, infatti, Thuram è la prima scelta del Milan. Ora il calciatore, classe 1997, autore di 16 gol in 32 partite nell'ultima stagione in Germania, dovrà decidere se accettare il ricco contratto del PSG (che, in questi giorni, sceglierà il suo nuovo allenatore) oppure se dire di sì a Milan.