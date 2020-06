Calciomercato Milan – Sarr, è derby con l’Inter per il difensore: il punto

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, il Milan sarebbe molto interessato a Malang Sarr, difensore mancino in scadenza di contratto con il Nizza. Sul calciatore però, c’è anche l’Inter, che si sarebbe mossa con largo anticipo proponendo all’entourage del calciatore un contratto di quattro anni.

L’inserimento del Milan potrebbe scatenare un’asta tra i club, ma Sarr piace al club rossonero, visto che potrebbe essere una valida alternativa ad Alessio Romagnoli o all’occorrenza potrebbe giocare anche come terzino sinistro. Il difensore, per doti tecniche e fisiche, rientra pienamente nei parametri di Ralf Rangnick. Il tedesco, infatti, oltre a scovare dei talenti a prezzi accessibili, è anche bravo a prendere dei giocatori a parametro zero per effettuare poi delle ottime plusvalenze. Vedremo cosa succederà, ma va detto che Sarr ha già in mano una proposta importante da parte dell’Inter.

Un altro difensore seguito è Nikola Milenkovic della Fiorentina. Il calciatore piace parecchio, anche perchè ha grossi margini di crescita, tuttavia la richiesta della Fiorentina è alta (si parla di 35 milioni di euro). Difficile la fumata bianca in queste condizioni, ma i rossoneri potrebbero inserire Lucas Paqueta, che trova il gradimento di Rocco Commisso.

Infine spazio a Kouassi: il difensore classe 2002, in scadenza di contratto con il Psg, avrebbe ricevuto un'offerta importantissima da parte del Borussia Dortmund, alla quale difficilmente si può dire di no. Sempre da tenere sotto osservazione il nome di Ajer del Celtic, anche lui sul taccuino di Gazidis.