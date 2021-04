Calciomercato Milan – Sarà Scamacca il vice Ibrahimovic? | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Potrebbe essere l'attaccante del Sassuolo, in prestito al Genoa, Scamacca il vice Ibrahimovic

Stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il Milan potrebbe acquistare l'attaccante del Sassuolo, in prestito al Genoa, Gianluca Scamacca. I rossoneri, certi che Ibrahimovic rinnoverà di un altro anno il suo contratto, sono alla ricerca di una valida alternativa allo svedese. Tra i tanti nomi sondati, spunta proprio quello del classe '99. Dopo aver fatto un tentativo nell'ultima finestra invernale di mercato, con tante offerte rifiutate da parte del club rossoblù, Maldini è pronto a presentare una nuova richiesta per cercare di acquistare il centravanti romano. Non sarà facile farlo accasare al Milan, considerata la folta concorrenza sul Nazionale Under-21.

Al termine di questa stagione, Gianluca Scamacca è sicuro di far ritorno al Sassuolo , squadra che detiene il suo cartellino. Probabilmente il suo rientro in Reggio Emilia è dovuto dal fatto che i verdenero avranno l'intenzione di cedere l'ex PSV e incassare un bel po' di soldi. Sicuramente ci sarà un altro tentativo da parte della Juventus , squadra che è andata vicina ad acquistare il calciatore durante il mese di Gennaio. L'affare non andò in porto proprio per l'elevata cifra richiesta dal Sassuolo: 30 milioni di euro . Un prezzo notevole ma che potrebbe essere trattato. Intanto il giovane talento quest'anno ha dimostrato di essere fatto di buona pasta.

Arrivato al Genoa nell'ottobre del 2020, Scamacca conta 21 presenze in Serie A e cinque reti nel massimo campionato nazionale, mentre in Coppa Italia ha segnato 4 reti in appena tre apparizioni. Anche con la Nazionale Under-21 sta facendo bella figura. L'ex Ascoli infatti ha preso parte a sole 14 gare dove ha trovato la via del gol in ben 8 occasioni. Le qualità per diventare un top del calcio italiano le ha tutte: fiuto del bomber, forte fisicamente e con una notevole personalità. Proprio per questo motivo piace a Maldini. Il profilo di Scamacca è coerente con il profilo di Elliot: un giocatore giovane, forte e che potrebbe portare, in futuro, tanti bei soldi in caso di una futura cessione. Riguardo il mercato, Maldini è pronto a chiudere un nuovo colpo.