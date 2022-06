Calciomercato Milan – Sanches si complica, pronte due alternative

Il Milan si prepara a vivere una sessione estiva di da protagonista. Il mese di giugno, di fatto, è stato gettato via a causa del cambio di proprietà che, inevitabilmente, ha rallentato le operazioni in casa rossonera. Inclusa quella per il rinnovo dei contratti dei dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara. Ora, però, il Diavolo è pronto a ripartire in grande stile per potenziare l'organico a disposizione di mister Stefano Pioli.