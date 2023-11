Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per un attaccante? L’indiscrezione

Nel calciomercato di gennaio e in quello di giugno 2024 il Milan potrebbe concentrarsi molto sull'attacco. Dopo l'arrivo di Jovic e Okafor e le difficoltà dietro Giroud, la dirigenza rossonera dovrebbe andare alla ricerca di altri profili. Si sa che il calciomercato invernale è quello delle occasioni, che possano coprire dei buchi presenti in rosa. Per il Milan possibile un ritorno di fiamma per la punta, ruolo al momento carente di gol. Ecco l'indiscrezione.

Calciomercato Milan, capitolo attaccante

Come scrive La Stampa in edicola questa mattina, Antonio Sanabria ha un mese di tempo per dare segnali e riprendersi il Torino. Un mese da tenere particolarmente d'occhio anche in vista del calciomercato. Il nome di Sanabria era circolato durante il calciomercato estivo, con il Milan che lo avrebbe cercato prima di tuffarsi su Jovic. Per gennaio, potrebbe rientrare nei pensieri del Milan. LEGGI ANCHE: Milan, domani la Champions. Ecco le probabili formazioni