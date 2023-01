Calciomercato Milan – Saint-Maximin possibile alternativa a Zaniolo

Allan Saint-Maximin torna nei radar di calciomercato del Milan dopo un paio di stagioni. Può essere il francese il colpo 'last minute'?

Daniele Triolo

Allan Saint-Maximin, attaccante del Newcastle United, torna ad essere un obiettivo del Milan per questo calciomercato invernale. L'ipotesi, lanciata ieri dai colleghi francesi di 'FootMercato', è rilanciata dal quotidiano 'Tuttosport' questa mattina in edicola.

Saint-Maximin, classe 1997, non trova più spazio nelle fila delle 'Magpies' come accadeva, invece, in passato. Veste la maglia del club di proprietà del fondo sovrano saudita PIF dal 2019, proveniente dal Nizza (già all'epoca il Milan si era interessato a lui, n.d.r.) e, attualmente, è sotto contratto con la società inglese fino al 30 giugno 2026.

Calciomercato Milan: torna in auge l'idea Saint-Maximin — Il manager del Newcastle, Eddie Howe, gli preferisce altri giocatori in questa stagione: Saint-Maximin, infatti, ha giocato appena 12 partite di Premier League, di cui solo 4 da titolare, per la miseria di 480' sul terreno di gioco. A queste, vanno aggiunte 4 partite nella Coppa di Lega, per altri 152'. Davvero poco per un giocatore abituato ad essere protagonista.

Questo minutaggio risicato, infatti, non gli ha impedito di segnare un gol e fornire 3 assist in campionato. La sua situazione personale, unitamente ai progetti del Newcastle, dunque, potrebbero portare ad una cessione di Saint-Maximin in questo calciomercato di gennaio.

Gioca su entrambe le fasce, può arrivare in prestito con diritto di riscatto — Il Milan potrebbe avere davvero bisogno di lui, qualora non riuscisse a mettere le mani su Nicolò Zaniolo. Il francese di origini guadalupensi, infatti, è bravo a saltare l'uomo, creare superiorità numerica, crossare, fare assist e segnare. Inoltre, gioca sia a destra sia a sinistra.

E, particolare da non sottovalutare, Saint-Maximin potrebbe giungere alla corte di Stefano Pioli con la formula del prestito con diritto di riscatto.