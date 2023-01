Milan, la Guardia di Finanza indaga sulla cessione da Elliott a RedBird

Bomba a ciel sereno sul Milan . Una notizia importante, riferita via social da 'RTL 102.5', infatti, può scuotere l'ambiente rossonero a poche ore dalla gara dei ragazzi di Stefano Pioli a 'San Siro' contro il Sassuolo e la società in questi ultimi giorni di calciomercato invernale.

RedBird, come si ricorderà, ha acquistato le quote di maggioranza del Milan per 1,2 miliardi di euro. Ha fatto l'operazione, però, con 'vendor loan' (prestito del venditore all'acquirente, n.d.r.) di Elliott per un importo pari al 50% della cifra, ovvero 600 milioni di euro. 'Zaniolo? Neanche gratis': Milan, c'è chi dice no al suo acquisto >>>