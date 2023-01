“Zaniolo? Neanche gratis”: Milan, c’è chi dice no al suo acquisto

Nicolò Zaniolo potrebbe passare dalla Roma al Milan in questi ultimi giorni del calciomercato di gennaio. Non tutti, però, approvano l'affare

Daniele Triolo

Si parla molto, in questi giorni, di un possibile trasferimento di Nicolò Zaniolo dalla Roma al Milan in questa fase finale del calciomercato di gennaio. L'attaccante italiano, classe 1999, ha infatti chiesto di essere ceduto subito. Dopo un iniziale approccio del Tottenham, sembra che il Diavolo sia in pole position per acquistarne il cartellino.

Nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2024, che non sarà rinnovato per volontà del giocatore, la Roma tiene duro e continua a chiedere 35 milioni di euro (ma può scendere fino a 30) per la cessione di Zaniolo al Milan. Formule accettate? Partenza a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto sicuro e garantito.

Zaniolo tra Roma e Milan — I rossoneri, finora, avrebbero prospettato, tramite l'agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, una proposta di 25 milioni di euro tutto incluso, tra prestito oneroso e diritto di riscatto. Un diritto che, però, potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di un posto nella Champions League 2023-2024. C'è, quindi, ancora distanza tra le parti ma si lavora per finalizzare l'operazione.

Il nome di Zaniolo non convince, però, tutti i tifosi del Milan. Era un talento fulgido quando, nel 2018, la Roma lo lanciò in Prima Squadra dopo averlo ottenuto dalla Primavera dell'Inter nell'affare che portò Radja Nainggolan a Milano. Due infortuni ai legamenti e ripetuti problemi fisici, poi, ne hanno frenato la crescita e l'ascesa.

... ma non a tutti piace Nicolò — Anche fuori dal campo, almeno stando a quanto riportano le cronache mondane, poi, Zaniolo non sarebbe proprio un esempio di professionalità. Al Milan, però, sono convinti di poterlo recuperare e di restituirlo agli antichi splendori. Un po' come successe nel 2019 con Theo Hernández, che si presentava più o meno con lo stesso biglietto da visita.

C'è anche chi, tra gli esperti di settore, giudica l'eventuale acquisto di Zaniolo da parte del Milan una mossa assolutamente da evitare. Nello specifico, stiamo parlando di Christian Vieri ed Antonio Cassano, entrambi ex attaccanti rossoneri (una breve parentesi nel 2005 il primo, 18 mesitra gennaio 2011 e giugno 2012 il secondo).

"Zaniolo? Nemmeno se me lo danno gratis lo prendo", ha dichiarato, infatti, Vieri nel corso dell'ultima puntata della 'Bobo TV' su 'Twitch'. Sulla stessa lunghezza d'onda Cassano, che si è detto "d'accordo" con l'ex centravanti della Nazionale Italiana. A Zaniolo, quindi, nel caso avvenisse davvero il suo passaggio dalla Roma al Milan, il compito di smentire con i fatti chi non crede in lui.