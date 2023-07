Calciomercato Milan – Saelemakers in uscita: esodo belga per il Diavolo

'Il Corriere della Sera', in edicola questa mattina, ha fatto notare come il Milan , che sembrava essere una colonia belga, potrebbe presto vedere un completo esodo da parte dei calciatori di questa nazione. Aster Vranckx non è stato riscattato, mentre sarebbero in uscita Divock Origi e Charles De Ketelaere .

Non solo, perché secondo quanto riferito dal noto quotidiano anche Alexis Saelemaekers potrebbe presto lasciare il Milan. Con tutti i nuovo arrivi nel reparto d'attacco sembra proprio non esserci più spazio per lui, sebbene ancora reali offerte per il belga non siano arrivate. LEGGI ANCHE: Milan, anche Kjaer fuori dal progetto di Pioli >>>