Calciomercato Milan – Portiere, Moncada ha già il sostituto di Vasquez

Il Milan vuole riuscire a cedere qualche altro giocatore in un calciomercato che, ad agosto, promette sempre di infiammarsi. In uscita, dai rossoneri, c'è Fodé Ballo-Touré (ha rifiutato il Fulham, potrebbe andare al Bologna o al Werder Brema, ma c'è anche il Nizza), quindi Alexis Saelemaekers (per lui in arrivo offerte dalla Bundesliga), Junior Messias (tra il Torino e i turchi del Besiktas) e Divock Origi (ha qualche richiesta in Premier League e nella Saudi Pro League). Al Diavolo non dispiacerebbe piazzare neanche Devis Vaśquez, Mattia Caldara, Yacine Adli e Charles De Ketelaere con la formula del prestito.