Il Milan si prepara a valutare le prossime mosse di calciomercato con l'obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Rúben Amorim. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano in un video pubblicato sul suo canale YouTube, la priorità per gennaio sarà l'acquisto di un nuovo difensore.

Una necessità che il club aveva già individuato durante la sessione estiva, quando aveva provato a intervenire nel reparto arretrato negli ultimi giorni di mercato. Il tentativo non è andato a buon fine e la società rossonera potrebbe quindi tornare alla carica in inverno per consegnare all'allenatore una nuova alternativa in difesa.

Romano fa il punto anche su Krösche

Nel suo aggiornamento, Romano ha parlato anche della. Il dirigente tedesco si è congedato dall'Eintracht Francoforte e la trattativa con il club rossonero è considerata ben avviata, anche se manca ancora la conclusione definitiva.

Resta da affrontare il tema della compensazione economica con la società tedesca, mentre il Milan è pronto a portare avanti i passaggi necessari per provare a chiudere l'operazione.

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Romano ha inoltre sottolineato come i risultati recenti abbiano contribuito a rafforzare la fiducia nei confronti di Amorim. L'arrivo di una figura dirigenziale come Krösche e l'intervento sul calciomercato di gennaio rappresenterebbero due tasselli importanti per il progetto rossonero.

La priorità, in ogni caso, è chiara: il Milan vuole un nuovo difensore centrale. La sessione invernale sarà l'occasione per provare a colmare una lacuna che la società aveva già cercato di risolvere in estate.