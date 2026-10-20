Il Milan continua a lavorare per portare Markus Krösche in rossonero. Il dirigente tedesco, che ha recentemente concluso la propria esperienza all'Eintracht Francoforte, è sempre più vicino a diventare il nuovo Head of Football del club di via Aldo Rossi. La trattativa, tuttavia, non è ancora conclusa e restano alcuni passaggi da definire prima di arrivare alla fumata bianca.

A fare il punto sulla situazione è stato Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube. Le sue parole confermano che il dialogo tra le parti è ben avviato, pur invitando a non considerare l'operazione già definita.

Milan, Romano conferma: Krösche è vicino

"In questo momento non è ancora fatta, ma è un discorso molto ben avviato", ha spiegato Romano parlando della possibile nomina di Krösche come prossimo responsabile dell'area calcistica rossonera.

Secondo l'esperto di mercato, il dirigente avrebbe voluto prima congedarsi dall'Eintracht Francoforte, mantenendo un atteggiamento rispettoso nei confronti del club tedesco. Una volta completato questo passaggio, il Milan può concentrarsi sulla definizione dell'accordo e sui dettagli necessari per portare a termine l'operazione.

L'arrivo di Krösche rappresenterebbe un tassello importante nell'organizzazione societaria rossonera, che punta a rafforzare la propria struttura dirigenziale con una figura dotata di esperienza internazionale e competenze nella costruzione delle squadre.

Milan, il mercato di gennaio e la priorità in difesa

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Nel suo intervento, Romano ha affrontato anche il tema delle strategie di mercato del Milan. La società rossonera guarda già alla finestra invernale e, secondo quanto riferito dall'esperto, la priorità resta l'acquisto di un difensore.Si tratta di un'esigenza che il club aveva già valutato negli ultimi giorni della sessione estiva, senza riuscire a concretizzare l'operazione. A gennaio, quindi, il Milan potrebbe tornare sul mercato per rinforzare il reparto arretrato.

Parallelamente, la possibile nomina di Krösche contribuirebbe a definire meglio la struttura dirigenziale chiamata a pianificare le prossime mosse. La trattativa procede, ma serviranno ancora gli ultimi passaggi per trasformare l'interesse in un accordo ufficiale.