Calciomercato Milan, primo tentativo per Guela Doue, ma lo Strasburgo dice no. Il club francese chiede 35 milioni per il terzino destro

Tra i nomi per la fascia destra, oltre a quello di Marc Pubill dell'Almeria, il preferito resta Guela Doue dello Strasburgo.Proprio per quest'ultimo, nelle scorse ore il club di via Aldo Rossi ha presentato una prima offerta da 15 milioni di euro allo Strasburgo, ma - come riportato da Fabrizio Romano - è stata rifiutata.