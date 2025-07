Calciomercato Milan, offerta ufficiale per Doué: ecco tutti i dettagli

Il Milan, per questa sessione estiva di calciomercato, vuole prendere Guéla Doué nel ruolo di terzino destro. Ecco come stanno le cose ora

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan si è fatto avanti con lo Strasburgo per Guéla Doué, classe 2002, franco-ivoriano e fratello di Désiré, stella del PSG, il favorito a diventare il nuovo terzino destro del Diavolo in questa sessione estiva di calciomercato.