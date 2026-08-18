A soli dodici mesi dal suo arrivo a Milano, l'avventura di Samuele Ricci in rossonero potrebbe già essere giunta ai titoli di coda. Ilc centrocampista classe 2001 è finito sul mercato e potrebbe lasciare in breve tempo Milanello. A fare il punto della situazione ci ha pensato Fabrizio Romano che, attraverso un video sul proprio canale YouTube, ha svelato alcuni retroscena sulla possibile trattativa con il Como.

Milan, Ricci vicino all'addio?

“Ricci è stato proposto dal Milan, nella figura di Bobby Gardiner in una lista di calciatori fuori progetto che il Milan sta praticamente offrendo in giro ai club. C’è chi è totalmente tagliato fuori, tutti i nomi fatti in questi giorni, mentre Ricci rientra in una categoria diversa, ovvero quei giocatori che se dovessero ricevere un’offerta potrebbero partire. Il Como è interessato, ma vuole fare un prestito o secco o con diritto. Il Milan vuole l’obbligo, vuole la garanzia che il giocatore venga venduto per poi anche reinvestire. C’è anche questo discorso formula da andare ad inquadrare”.

L'interesse del Como per il giovane talento azzurro è forte e concreto, ma l'operazione stenta a decollare a causa di una distanza strategica sulle modalità del trasferimento. I lariani mirano a rilevare il giocatore a condizioni piuttosto contenute, puntando ad un prestito secco o al massimo con diritto di riscatto.

La richiesta del Milan, invece, è ben diversa: il club di via Aldo Rossi intende fare cassa e chiede l'obbligo di riscatto, così da garantirti la certezza dell'incasso e poter reinvestire la cifra immediatamente su altri obiettivi. I contatti ovviamente proseguono, ma per sbloccare l'affare servirà trovare un punto d'incontro.