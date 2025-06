Calciomercato Milan, i rossoneri continuano con il lavoro in vista della prossima stagione. Igli Tare sta mettendo a punto tante cessioni, poi sarà il tempo di cercare i rinforzi per la squadra di Allegri. In ballo anche il destino di molti giovani rossoneri. Il futuro di Francesco Camarda va verso il Lecce. Fabrizio Romano, esperto di mercato, rivela gli ultimi dettagli