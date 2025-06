Schwoch: “Milan, Camarda doveva giocare di più. La società dovrebbe …”

Stefan Schwoch, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'TMW Radio', nel consueto appuntamento con la trasmissione 'Maracanà', soffermandosi sul Milan e sulla gestione di Francesco Camarda. In un discorso più ampio legato all'utilizzo dei giovani italiani, il nativo di Bolzano ha spiegato come molto spesso che è deputato a decidere ascolti poco chi invece a calcio ci ha giocato. Non solo, perché poi sul classe 2008 sostiene come nel corso di questa stagione meritasse decisamente più spazio, anche perché si è trattato di un'annata mediocre in cui si potevano anche mettere in campo i giovani. Ecco, dunque, le sue parole.