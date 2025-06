Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'DAZN Transfer', nuovo programma in onda sulla nota emittente, durante il quale ha dato aggiornamenti su diverse situazioni calde, quali il possibile trasferimento di Luka Modric al Milan. Secondo quanto riferito, ci sarebbero più di 10 club in tutto il mondo sul centrocampista croato, con i rossoneri che starebbero però spingendo tantissimo per ingaggiarlo. Il che alza le possibilità che arrivi. Allo stesso tempo ha spiegato come il Chelsea voglia un portiere entro il Mondiale per Club e lo abbia individuato in Mike Maignan. Percentuale di riuscita dell'affare: 60%. Ecco, dunque, le sue parole in merito alle questioni.