Calciomercato Milan – Rodgers: “Turnbull non firma? Non perderò il sonno”

Le parole di Brendan Rodgers sul futuro di David Turnbull

"Se un giocatore non vuole firmare, non vuole firmare. Non ci perderò il sonno. Ci sono state trattative in estate e non sono sicuro di quanto lontano siano arrivate, ma chiaramente non sono andate come David o forse il suo rappresentante avrebbero voluto. In ogni caso, è in quella fase del suo contratto in cui può scegliere cosa vuole fare e decidere se le sue prospettive sono migliori altrove, ma finché è qui e impegnato, lavorando e correndo sarà sempre una risorsa preziosa. Da allenatore più giovane, probabilmente ho preso molto sul personale [i giocatori che rifiutano gli accordi]: se un giocatore non voleva restare, pensavo che dipendesse da me. Adesso so che si tratta di giocatori che hanno una carriera breve. Questo è un club fantastico in cui stare: ti miglioreremo come giocatore, guadagnerai bene e vincerai titoli, ma se sentono il bisogno di andare avanti, allora se ne vanno. E' il gioco moderno. Ti adatti, vai avanti e ritrovi la tua strada".